Tối 18-11, kết thúc phiên sơ thẩm vụ án hình sự giết chủ nợ, cướp tài sản, đốt xác phi tang ở tỉnh Hải Dương, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng (40 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương) mức án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".



"Cháu biết các bác không chấp nhận nhưng cháu ăn năn nên phải nói ra. Hình phạt của cháu là tấm gương cho người khác. Cháu mong hai bác giữ gìn sức khỏe để thay anh C. chăm non các cháu"- bị cáo Năng nói với cha mẹ nạn nhân tại tòa

Bị cáo Vũ Thị Mừng (38 tuổi, vợ Năng) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" và 3 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng và Mừng có trách nhiệm bồi thường số tiền nợ nạn nhân Dương Công C. gần 3 tỉ đồng. Bị cáo Năng phải bồi thường các khoản chi phí tìm kiếm, mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con ông C. gần 400 triệu đồng. Bị cáo cấp dưỡng hàng tháng từ tháng 11-2020 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ ông Dương Công C. cho đến khi bố mẹ bị hại qua đời…



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, bị cáo Năng và vợ thuê cửa hàng trên phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP Hải Dương) để bán thuốc. Quá trình kinh doanh, Năng vay ông Dương Công C. (SN 1974, ở thị trấn Gia Lộc) hơn 7 tỉ đồng. Sau đó, vợ chồng bị cáo đã trả hơn 4 tỉ đồng. Số tiền còn lại, bị cáo xin khất nhưng ông C. không đồng ý.

Ngày 28-11-2020, ông C. lái ôtô đến cửa hàng thuốc trên phố Nguyễn Thượng Mẫn để thanh toán số tiền Năng còn nợ. Xin khất nợ bất thành, Năng đã dùng gậy gỗ ở cửa hàng thuốc ra tay sát hại ông C..

Tối cùng ngày, bị cáo nói cho vợ là Vũ Thị Mừng biết rồi cả hai bàn bạc thống nhất chôn thi thể nạn nhân ngoài bờ sông, xóa dấu vết tại hiện trường và trong ôtô của nạn nhân. Lo sợ bị lộ, 2 tháng sau, vợ chồng bị cáo mua xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào, đốt thi thể để phi tang.

Tại tòa, Cao Tài Năng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng thể hiện và tỏ ra ân hận về hành vi của mình.

Còn bị cáo Mừng (vợ Năng) nhiều lần phủ nhận việc cùng tham gia khiêng thi thể nạn nhân lên ôtô, lau chùi dấu vết và lấy bật lửa giúp chồng đốt xác.

Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương nhận định, hành vi dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào đầu nạn nhân của bị cáo Năng là giết người một cách quyết liệt. Sau đó, bị cáo lấy 2 điện thoại của nạn nhân, tháo sim lắp sang điện thoại khác gọi, nhắn tin tới một số người khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người thân bị hại nghi ngờ.

Bị cáo Năng giết chủ nợ để không phải trả khoản vay gần 3 tỉ đồng, sau đó tiếp tục chiếm đoạt điện thoại, ôtô của nạn nhân. Bị cáo chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã đem xác nạn nhân đi chôn ngoài bờ sông, sau đó lại đào lên đốt xác phi tang. Đại diện VKSND tỉnh Hải Dương nhận định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể hài cốt".

Còn bị cáo Mừng biết chồng giết chủ nợ, sau đó bàn bạc thống nhất dùng xe chở thi thể nạn nhân ra chôn ở bờ sông nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Mừng cùng chồng xóa dấu vết trên xe ôtô của nạn nhân. Nữ bị cáo còn cùng chồng thực hiện hành vi đào thi thể nạn nhân lên, đốt xác, phi tang xuống sông. Hành vi của nữ bị cáo đã phạm vào tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt" với vai trò đồng phạm.

Gia đình nạn nhân mang di ảnh bị hại tới phiên tòa

Bị cáo Mừng là đồng phạm tích cực, trực tiếp xâm phạm đến thi thể nạn nhân, gây khó khăn cho việc điều tra. Tại tòa, nữ bị cáo khai báo quanh co, chối tội nên không được hưởng tình tiết thành khẩn khai báo.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Năng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. "Cháu biết các bác không chấp nhận nhưng cháu ăn năn nên phải nói ra. Hình phạt của cháu là tấm gương cho người khác. Cháu mong hai bác giữ gìn sức khỏe để thay anh C. chăm non các cháu"- Năng nói.

Trong khi đó, Vũ Thị Mừng tiếp tục thể hiện quan điểm không đồng tình với 2 tội danh như cáo buộc và cho hay sẽ kháng cáo với tòa án cấp trên.