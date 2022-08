Ngày 30-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Giám định y khoa TP HCM.

Từ tháng 5-2014 đến tháng 11-2016, bị cáo Bùi Thị Thanh Trang là kế toán của Trung tâm Giám định y khoa TP HCM. Trang có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thu tiền phí giám định và viết biên lai cho khách hàng. Biên lai gồm 2 liên, một liên lưu tại trung tâm, liên còn lại giao cho khách hàng.

Bị cáo Bùi Thị Thanh Trang lãnh án tù trong nước mắt.

Quá trình làm việc, Trang phát hiện trong quản lý thu phí, Trung tâm Giám định y khoa TP HCM chỉ thực hiện đối chiếu số tiền đã thu với liên 1 của biên lai thu phí, không thực hiện đối chiếu giữa nội dung thu phí và chỉ định của phòng khám (cơ sở để viết biên lai thu phí).

Lợi dụng sơ hở này, Trang viết liên 1 của biên lai thấp hơn số tiền thực tế đã thu của khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Cụ thể, giai đoạn Trung tâm Giám định y khoa TP HCM dùng biên lai viết tay, bị cáo viết riêng 2 biên lai thu phí, viết liên lưu trước với số tiền thấp hơn từ 200.000-300.000 đồng so với số tiền phải thu.

Giai đoạn Trung tâm Giám định y khoa TP HCM dùng biên lai in bằng máy, Trang in riêng 2 biên lai, sau đó chỉnh sửa số tiền, nội dung thu phí cho đúng với số tiền thực tế thu của khách hàng rồi in liên 2...

Tháng 4-2017, Phòng Kế toán của Trung tâm Giám định y khoa TP HCM phát hiện Trang đã chiếm đoạt hơn 927 triệu tiền chênh lệch từ hơn 2186 biên lai.

Sau khi bị phát hiện, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Tại phiên xét xử, bị cáo Trang liên tục khóc, bày tỏ sự ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trang 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản".