VKSND Tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (SN 1963, trú tại Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị can Hùng là một trong 2 bị can đã lừa đảo làm hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và được Vũ "nhôm" đưa cho 700.000 USD.



Theo điều tra ban đầu, Hùng đã đưa cho các ông H.Đ.H. và Đ.Đ.H. xem chứng thư ngân hàng giả. Hùng nói rằng trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do mình làm tổng giám đốc có số tiền rất lớn và hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để 2 bị hại được vay vốn.

Hùng hứa sẽ trực tiếp cho hai người này vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình... qua đó tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt số tiền 12.000 euro và 4,228 tỉ đồng.

Vũ "nhôm" tại một phiên toà - Ảnh: TTXVN

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 2 bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963, trú tại TP HCM) và Thanh Minh Hùng, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Vũ "nhôm".

Theo kết luận điều tra, Vũ "nhôm" khai từ năm 2010, Vũ "nhôm" nhờ Châu "tìm cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và vợ con. Đến năm 2014, Châu được Thanh Minh Hùng thông tin có kênh làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt với giá 700.000 USD. Sau đó, Châu thông tin lại với Vũ "nhôm" về việc đã tìm được mối lo giấy tờ quốc tịch Mỹ với giá 2,2 triệu USD.

Đến tháng 5-2017, ông Châu 2 lần đến gặp Vũ và nhận số tiền 700.000 USD, việc nhận tiền không hề có giấy tờ. Sau đó, ông Châu yêu cầu Vũ và người thân nộp mỗi người 8 ảnh thẻ. Để tạo niềm tin cho Vũ, Châu còn khoe ảnh chụp với một người nước ngoài và giới thiệu người này làm tại Bộ ngoại giao Mỹ… rồi "chốt" 3 tháng sau sẽ có hộ chiếu. Lúc đó, Châu mới lấy nốt số tiền còn lại.

Sau nhiều lần vịn lý do trì hoãn, đến tháng 12-2017, Châu thông báo với Vũ "nhôm" đã có hộ chiếu nhưng phải sang Singapore để nhận. Do thời điểm này bị cấm xuất cảnh, Vũ "nhôm" đã dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia rồi từ đây nhập cảnh vào Singapore.

Khi gặp nhau ở Singapore, Châu lại bịa lý do hộ chiếu quốc tịch Mỹ của Vũ có thời hạn bắt đầu từ tháng 1-2018 nên Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chấp nhận. Đến cuối tháng 12-2017, Vũ "nhôm" bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Hữu Châu chỉ thừa nhận đã cầm của Vũ "nhôm" 150.000 USD, số tiền này đã chuyển cho Thanh Minh Hùng. Tuy nhiên, Hùng chỉ thừa nhận đã cầm 5.000 USD rồi Hùng chuyển 4.000 USD cho một phụ nữ để chuyển cho người nhận làm dịch vụ, còn bản thân giữ lại 1.000 USD.

Hùng cũng thừa nhận không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào có thể làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ "nhôm" là nhằm mục đích lừa đảo để lấy tiền.

Căn cứ lời khai của các bị can và bằng chứng thu thập được, Cơ quan điều tra xác định bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ "nhôm" số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Quá trình điều tra, gia đình Hoàng Hữu Châu đã nộp số tiền 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.