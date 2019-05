Kẻ nghi "ngáo đá" xông vào chém vợ chồng chủ quán, gây thương tích thượng úy cảnh sát

11/05/2019 11:04

Ngày 11-5, Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), cho hay tối 10-5, tại trước cửa nhà số 124 Lạch Tray, một đối tượng nghi "ngáo đá" đã bất ngờ dùng dao chém trọng thương 2 người.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 10-5, một thanh niên tay cầm dao bất ngờ lao vào quán ăn số 124 Lạch Tray, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đuổi chém ông Trần Hưng Th. (SN 1961), chủ quán. Đối tượng sau đó dùng dao chém ông Th. nhiều nhát, gây thương tích ở vùng má, lưng, vùng đầu và một nhát chém ở cổ tay phải khiến đứt gân cổ tay.

Theo một người dân chứng kiến, lúc đó khung cảnh rất hỗn loạn, mọi người có mặt ở quán ăn hoảng hốt, chạy tán loạn, đối tượng có hung khí nên không ai dám lại gần. Vợ của ông Th. thấy chồng bị chém chạy ra can ngăn cũng bị đối tượng chém vào tay.

Lực lượng Công an phường Lạch Tray khống chế đối tượng

Chỉ đến khi ông Th. gục trên vũng máu, đối tượng mới dừng tay vào lấy ghế ngồi ở vỉa hè. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân đã gọi điện cấp báo đến Công an phường Lạch Tray.

Nhận được tin báo, Công an phường Lạch Tray đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vận động, thuyết phục đối tượng.

Tuy nhiên, đối tượng không chịu bỏ hung khí mà tiếp tục la hét, gây rối, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ tại chỗ đối tượng, không để nam thanh niên tiếp tục dùng hung khí gây thương tích cho những người xung quanh, đồng thời làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực. Thượng úy Đỗ Thế Văn - cảnh sát khu vực Công an phường Lạch Tray, người trực tiếp tham gia khống chế, bắt giữ đối tượng - cũng đã bị thương khi nam thanh niên dùng hung khí chống trả quyết liệt.

Hiện, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. Công an phường Lạch Tray đã tạm giữ hình sự đối tượng trên, đồng thời tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tr.Đức