Khai trừ Đảng với 2 cựu cán bộ Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình liên quan đến vụ gian lận điểm thi

24/07/2019 14:43

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình trong tháng 7 vừa qua đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, và bà Diệp Thị Hồng Liên, Phó trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hoà Bình), Phó trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Phụ trách công tác chấm thi tự luận môn ngữ Văn, do vi phạm trong việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.



Ông Nguyễn Quang Vinh (trái) và bà Diệp Thị Hồng Liên bị khai trừ ra khỏi Đảng

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình, những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên để lại hậu quả rất nghiêm trọng, làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân vào các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khai trừ ra khỏi Đảng" đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình kết luận, ông Vinh đã lợi dụng chức vụ Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm trắc nghiệm, để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khoá, tạo các điều kiện thuận lợi cho ông Đỗ Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Khắc Tuấn thực hiện việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hoà Bình, để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Ngoài ra, ông Vinh cũng chỉ đạo chấm thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi THPT quốc gia, cung cấp "mã phách" bài thi tự luận môn ngữ văn cho bà Diệp Thị Hồng Liên để bà Liên yêu cầu các tổ trưởng chấm thi tự luận chấm nâng điểm cho các thí sinh theo "điểm yêu cầu".

Còn bà Diệp Thị Hồng Liên đã thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Vinh; tiếp nhận danh sách mã phách bài thi tự luận để yêu cầu 3 tổ trưởng và các giám khảo tổ chấm thi tự luận môn Ngữ văn chấm nâng điểm cho 18 thí sinh theo "điểm yêu cầu".

Cơ quan chức năng làm việc sau sai phạm điểm thi ở Sở GD-ĐT Hòa Bình hồi tháng 8-2018

Trước đó, ngày 14-9-2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Vinh (52 tuổi), Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Đến ngày 14-5-2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi, ngụ TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng phòng khảo thí - Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình), cùng về tội danh nói trên.

Liên quan tới vụ gian lận thi cử xảy ra tại tỉnh Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngoài ông Vinh và bà Liên, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can khác nhau để điều tra các hành vi liên quan. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ ngành giáo dục đã có dấu hiệu "bán điểm" với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

B.H.Thanh