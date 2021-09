Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 21 giờ tối nay 21-9, 2 xe biển xanh 80A cùng nhiều cán bộ viện kiểm sát, công an có mặt tại nhà Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, để khám xét.

CLIP: Khám xét nhà Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Đáng chú ý, khi rời đi, cơ quan tố tụng đưa theo một số tài liệu và 1 người đàn ông được che bằng dù lên chiếc xe biển xanh.



Theo người dân, vụ việc diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.



Chiếc xe biển xanh 80A tại trước ngõ nhà ông Phùng Anh Lê

Trước đó, cuối tháng 2-2021, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an TP Hà Nội chuyển sang Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Liên quan đến vụ việc này, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hành vi vi phạm của đại tá Phùng Anh Lê xảy ra từ năm 2016, khi đó ông này là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Theo ông Trung, liên quan đến việc giải quyết, xử lý một số đối tượng, nếu căn cứ vào việc giải quyết đó, có dấu hiệu ban đầu của tội "Không khởi tố người có tội", và nhóm tội danh này, đặc biệt liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an thì thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. "Do vậy, động cơ, mục đích thế nào, có phải chạy án hay không thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao" - Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

