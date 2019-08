Ngày 14-8, công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao nghi can Ngô Văn Phương (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Theo công an Tân Châu, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm xe máy. Qua điều tra, công an xác định đối tượng khả nghi là một nhóm người đi ô tô, từ địa phương khác đến.

Công an bố trí lực lượng tuần tra, theo dõi. Đến ngày 10-8, công an Tân Châu phối hợp phòng Cảnh sát Cơ động công an Tây Ninh phát chiếc ô tô khả nghi (hiệu Inova) di chuyển tại khu vực cầu Sài Gòn (thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc ô tô trên tháo chạy. Công an tổ chức truy tìm đến khuya ngày 10 rạng ráng 11-8 thì phát hiện xe ô tô trên đang di chuyển ở khu vực xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Công an chặn xe này, bắt được Ngô Văn Phương. Hai đối tượng còn lại là đồng bọn của Phương chạy bộ thoát thân.

Khám xét ô tô công an phát hiện đồ nghề dùng để trộm cắp tài sản gồm 1 cây roi điện; 1 bình xịt hơi cay; 1 kiềm thủy lực; 1 đèn pin; 8 thanh đoản kim loại và một số ốc vít.

Bộ đồ nghề dùng để trộm cắp tài sản trên xe Inova

Nghi can Ngô Van Phương

Phương khai nhận từ tháng 7 đến nay, y đã cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân lấy cắp xe máy trên địa bàn huyện Tân Châu và 3 vụ trộm khác ở tỉnh Bình Phước.