Ngày 23-11, theo thông tin từ TAND TP HCM, dự kiến cơ quan này tiếp tục xét xử vụ án Đánh bạc có Cao Văn Tơ (nghệ sĩ hài Hồng Tơ) tham gia vào ngày 28-11.

Phiên tòa nói trên diễn ra từ chiều 8-11 rồi tạm dừng. HĐXX thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 15-11. Tuy nhiên, kế hoạch trên không được thực hiện vì lý do bất khả kháng.



Các bị cáo hầu tòa ngày 8-11

Tại phiên tòa ngày 8-11, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc chiều 17-4, công an bắt quả tang Cao Văn Tơ cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú). Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc. Ngoài ra, công an còn thu giữ trong người các đối tượng tổng cộng gần 50 triệu đồng và 500 USD. Tại cơ quan điều tra, Hồng Tơ và đồng phạm đều không thừa nhận số tiền cất trong người là tiền đánh bạc mà là tiền tiêu xài cá nhân.



Bị cáo Hồng Tơ trần tình lý do đánh bạc

Sau đó, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghệ sĩ hài Hồng Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau quá trình điều tra, những đối tượng bị tạm giữ được cho tại ngoại.

Ra tòa, bị cáo Hồng Tơ cho rằng bị cáo cùng 5 bị cáo trên đánh bài giải trí chứ không có ý định "sát phạt". Những bị cáo kia đều là người thân, quen nên bị cáo Tơ không hề rủ rê.

"Ngày xảy ra vụ án, mấy anh em cùng nhau đánh bài sau khi ăn cơm trưa. Bị cáo đánh 2 ván và thua 300.000 đồng thì công an đến. Bản thân bị cáo là chủ nhà nên khi không đủ người đánh bài thì bị cáo mới tham gia" - bị cáo Tơ trần tình.

Phản bác, chủ tọa phiên tòa đưa ra nhiều chứng cứ buộc tội, như: tin nhắn rủ đánh bài giữa các bị cáo, lời khai nhận tội trước đó…