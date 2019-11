Chiều nay (8-11), TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và 5 đồng phạm, cùng về tội "Đánh bạc".



Nghệ sĩ Hồng Tơ từng nợ nần chồng chất vì thua bạc (ảnh: Internet)

Theo hồ sơ, chiều 17-4, công an bắt quả tang Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc.

Sau đó, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Cao Văn Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương với nghệ danh Hồng Tơ. Sau đó, ông chuyển qua diễn hài, đóng phim. Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ nổi tiếng là người mê cờ bạc, từng nợ nần chồng chất vì thua bạc.