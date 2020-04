Ngày 10-4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Thái Xuân Hưng (37 tuổi, ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi Chống người thi hành công vụ.



Bị can Thái Xuân Hưng

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 1 giờ sáng ngày 6-4, tại chốt số 5 phòng chống dịch Covid-19 trên đường Tỉnh lộ 295B, giáp ranh giữa xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) với khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) Thái Xuân Hưng ngang nhiên chống đối, thách thức rồi cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhiều giờ đồng hồ.

Ngay sau đó, Công an đã bắt giữ Hưng.

Theo cảnh sát, Hưng là đối tượng nghiện rượu, đã có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ". Sau khi bị bắt giữ, 9 giờ sáng cùng ngày 6-4, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Hưng là 0,535mg/l khí thở.

Nguyễn Văn Quýnh tại trụ sở Công an

Khoảng 17 giờ ngày 7-4, Nguyễn Văn Quýnh đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 theo quy định. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng Quýnh đã không chấp hành mà còn cố tình vi phạm và có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối.

Cũng theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau gần 1 tuần triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, đa phần người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và yêu cầu của các tổ chốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp có hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như Hưng và Quýnh.