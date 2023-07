Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản manh động trên tuyến Quốc lộ 51. Các đối tượng đi xe máy Exciter 135, gắn biển giả và ra tay chớp nhoáng khi người đi đường sơ hở, nhiều nạn nhân bị cướp kéo ngã xuống đường phải nhập viện cấp cứu.



Trước tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hoà xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xoá.

Nhóm đối tượng cướp giật manh động bị bắt giữ

Đến ngày 7-7, Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lộc, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Nam. Những người này tuổi từ 19- 29, ở Đồng Nai và Tây Ninh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ một số tang vật, trong có 2 môtô là phương tiện sử dụng để đi cướp giật tài sản.

Bước đầu đấu tranh xác định từ cuối tháng 5-2023 đến ngày bị bắt, nhóm này đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 51 (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu), trong đó có 3 vụ cách nhau khoảng 3 tiếng.

Điển hình là vụ cướp giật tài sản xảy ra vào sáng 20-6. Khi đó, chị L.T.H.T (SN 1992, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) điều khiển xe mô tô từ đường Hàm Nghi hướng ra Quốc lộ 51. Đến địa bàn phường Tam Phước, TP Biên Hòa, chị T. bị 2 đối tượng đi xe mô tô Exciter từ phía sau áp sát cướp giật 1 chiếc điện thoại Oppo Reno7 màu đen.

2 xe máy được nhóm cướp sử dụng gây án

Theo công an, nhóm đối tượng gây án phần lớn bỏ học từ nhỏ, không có việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Công an TP Biên Hoà đề nghị bị hại của các vụ án nói trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố để cung cấp thêm thông tin.