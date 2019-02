Khởi tố, bắt 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

23/02/2019 15:33

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10-7-2018.



Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-2-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Bắc Son



Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.



Bị can Trương Minh Tuấn Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.





Cũng trong ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 2 bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12-7-2018, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã kết luận về trường hợp của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 122, ngày 6-7-2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng (BCSĐ), nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bộ Chính trị nhận thấy ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016.



Ông Nguyễn Bắc Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể BCSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại phiên họp lần thứ 28 của Ủy ban Thường vụ QH (từ ngày 15 đến ngày 17-10-2018), ông Nguyễn Bắc Son bị Ủy ban Thường vụ QH xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* Liên quan thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, Bộ Chính trị kết luận những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng nên kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư BCSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trương Minh Tuấn khi đương chức

Ông Trương Minh Tuấn, trong thời gian giữ cương vị ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21-12-2015 của Bộ TT-TT phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công. Với cương vị bí thư BCSĐ, bộ trưởng Bộ TT-TT từ tháng 4-2016 đến nay, ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm, khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Ngày 23-7, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1261/QĐ-CTN về việc tạm đình chỉ công tác bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806-QĐNS/TW ngày 16-7-2018.

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, ngày 23-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín. Với kết quả 473 trên tổng số 477 tán thành, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với ông Trương Minh Tuấn.

Trước đó, giữa tháng 3-2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, trong đó chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của MobiFone, Bộ TT-TT và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Cơ quan thanh tra kết luận những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của MobiFone, nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại MobiFone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỉ đồng. Không chỉ vậy, việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo, số lỗ lũy kế đến cuối tháng 12-2017 là 1.982,7 tỉ đồng. Ngoài ra, TTCP cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm của các bộ, ngành liên quan. Trong đó có Bộ TT-TT với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án; Quyết định số 236/2015 phê duyệt dự án đầu tư không bảo đảm căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước. Sau đó, Bộ Công an đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến thương vụ mua bán cổ phần giữa MobiFone và AVG từ TTCP chuyển giao để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Ngày 10-7-2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Mobifone - Bộ TT-TT và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV MobiFone, là cán bộ Văn phòng Bộ TT-TT, và ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT-TT, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 13-11-2018, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc MobiFone, và Phạm Thị Phương Anh, nguyên Phó tổng giám đốc MobiFone, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, Điều 220 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Bắc Son, sinh ngày 22-8-1953 tại Chương Mỹ, Hà Nội, có bằng Tiến sỹ Kinh tế; từng là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Nguyễn Bắc Son có thời gian từ năm 1971 đến năm 2003 làm việc trong quân đội, mang quân hàm là Đại tá. Cụ thể, từ năm 1973 đến năm 1978, ông Nguyễn Bắc Son từng nhập ngũ chiến đấu kháng chiến chống Mỹ và được đào tạo sỹ quan trinh sát tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đào tạo cán bộ chính trị tại Trường Sĩ quan chính trị. Sau khi tham gia chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng với vai trò Chính trị viên, ông Nguyễn Bắc Son trở về công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến năm 1994. Từ năm 1994 đến năm 1997, ông Nguyễn Bắc Son công tác tại Tổng cục Chính trị. Từ tháng 4-1997 đến tháng 3-2003, ông Nguyễn Bắc Son là Trợ lý Chủ tịch nước. Tháng 3-2003 đến tháng 12-2005, ông Nguyễn Bắc Son là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Nguyễn Bắc Son được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Nguyễn Bắc Son là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Do những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra từ ngày 2 đến 6-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 0 2016. Ngày 26-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ TT - TT đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Ông từng đảm nhận các chức vụ như: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Đà Nẵng, Giám đốc trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ TT-TT, Bộ trưởng Bộ TT-TT. Từ tháng 2-2014 đến 9-2015: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT-TT, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ tháng 10-2015 đến tháng 4-2016: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT-TT; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ TT-TT. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Ngày 9-4-2016: Được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ TT-TT. Ngày 12-7, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 16-7, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Trương Minh Tuấn, ủy viên TƯ Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ TT-TT để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ. Ngày 18-7, Thủ tướng đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm, khuyết điểm. Ngày 23-7-2018, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1261/QĐ-CTN ngày 23-7-2018 về việc tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn Ngày 23-10, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng TT-TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

