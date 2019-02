Khởi tố, bắt giam 3 tháng em trai đặt 10 thỏi mìn nổ tung nhà anh ruột

27/02/2019 17:02

Chiều ngày 27-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Huy Xô (SN 1963, ngụ xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Nguyễn Huy Xô - nghi phạm đã đặt 10 thỏi mìn cho nổ tung nhà anh trai ruột

Nguyễn Huy Xô là nghi phạm đã đặt 10 thỏi mìn cho nổ tung nhà anh trai ruột Nguyễn Huy Liên (SN 1961, ngụ xã Thiệu Tâm) hôm 9-2 (tức ngày 5 Tết), khiến ông Liên và 2 cháu nội bị thương.

Theo trung tá Mạnh, ngày 25-2, Cơ quan CSĐT đã có quyết định số 143 khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam số 94 đối với Nguyễn Huy Xô để điều tra tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Sáng nay 27-2, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn 2 quyết định trên.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2 (tức ngày 5 Tết), khi gia đình ông Nguyễn Huy Liên (SN 1961, ngụ xã Thiệu Tâm) đang ngủ thì nghe 1 tiếng nổ rất lớn vang lên trên tầng 2 của ngôi nhà khiến ông và 2 cháu nội bị hất văng vào tường. Ngoài ra, 6 người khác đang ngủ ở tầng 1 may mắn thoát chết. Vụ nổ đã làm ngôi nhà 2 tầng của ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng. Nhà ở của 4 gia đình hàng xóm ông Liên cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng trên 500 triệu đồng.

Khu vực mìn nổ khiến tường phòng ngủ tầng 2 và nền tầng 2 bị vỡ vụn

Rất may khi vụ nổ xảy ra, ông Liên và 2 cháu nội nằm đệm và đắp chăn nên chỉ bị hất văng vào tường dẫn tới ngất do sức ép của vụ nổ và được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Mặc dù vụ việc xảy ra trong những ngày Tết, nhưng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và tìm ra được nghi phạm đặt mìn tại nhà ông Liên là ông Nguyễn Huy Xô (SN 1963, em trai ông này) và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Xô khai nhận mình là người gây ra vụ nổ mìn vào nhà anh trai do có mâu thuẫn trước đó. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2, ông Xô đã lén bắc thang trèo lên đặt khối thuốc nổ gồm 10 thỏi với trọng lượng 2 kg trước ban công ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Liên nhằm sát hại cả nhà.

Căn phòng trên tầng 2 của gia đình ông Nguyễn Huy Liên tan hoang sau vụ nổ

Tin-ảnh: Tuấn Minh