Ngày 23-10, liên quan đến vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tỉnh Lạng Sơn) và Lý Đình Vũ (SN 1982, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường", theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Từ trái qua: 3 bị can Lý Đình Vũ, Hoàng Văn Thám, Nguyễn Chương Đại tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 18-10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám, nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, đồng thời tạm giữ 2 xe ôtô liên quan vụ án.

Đến ngày 20-10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Bắc Ninh, vận động Lý Đình Vũ, "kẻ chủ mưu" thuê Đại và Thám, ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang thu thập các tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.