Sáng 26-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương (29 tuổi, trú ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) về hành vi chống người thi hành công vụ.



: Đối tượng Nguyễn Hoàng Quốc Vương tại cơ quan CSĐT ( Ảnh do Công an cung cấp)

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 23-7, tại chốt Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực Cầu Móng, phường Bảo An, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Nguyễn Hoàng Quốc Vương điều khiển xe máy, được lực lượng phòng chống dịch yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Thay vì dừng xe, Vương đã tăng ga, nẹt pô, điều khiển xe máy cố ý vượt chốt. Khi lực lượng an ninh tại chốt chặn lại, Vương không chấp hành và tông vào xe lực lượng an ninh, làm đại úy Tô Văn Lương (cảnh sát khu vực phường Bảo An) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bị thương và gây hư hỏng xe.

Kết quả test nhanh phát hiện Vương dương tính với ma túy.