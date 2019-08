Chiều 30-8, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Quang Khải tại cơ quan công an

"Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc"- Công an quận Thủ Đức thông tin.

Anh P.,thời điểm bị bảo vệ Công ty Alibaba hành hung nhập viện

Như Báo Người Lao Động thông tin vợ chồng anh T.T.P. (43 tuổi, ngụ quận 4) mua lô đất thuộc dự án Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba - xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với giá gần 500 triệu đồng. Hợp đồng 2 bên thỏa thuận ký kết từ tháng 8-2018, đến nay thanh toán hơn 95% hợp đồng.

Video: Vụ xô xát giữa khách hàng và bảo vệ Công ty CP địa ốc Alibaba (video vợ nạn nhân cung cấp)

Gần đây, anh P. thấy thông tin báo chí đăng tải cơ quan chức năng đang "cưỡng chế dự án của Công ty Alibaba ở Vũng Tàu" nên tìm hiểu. Thấy lô đất của mình nằm trong dự án “ma" nên anh P và vợ đã liên hệ với chủ đầu tư yêu cầu trả lại tiền. Nhiều lần không gặp được nên anh P. cùng với vợ quyết định đến trụ sở Công ty Alibaba để gặp lãnh đạo công ty này.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-7, 2 người đến trụ sở công ty trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) thì xảy ra xô xát với bảo vệ cùng nhóm người mặc áo trắng. Anh P. bị nhóm người này kẹp cổ kéo lê, hành hung chấn thương vùng đầu, chân, tay...

Quá trình điều tra cùng kết quả giám định thương tích, Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bảo vệ Công ty Alibaba đánh khách hàng.