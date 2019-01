Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Hải Dương

25/01/2019 11:36

Ngày 25-1, một lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Văn Tâm (SN 1991, trú tại tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015.



Tài xế Lương Văn Tâm tại cơ quan điều tra

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 21-1, nhóm cán bộ xã Kim Lương gồm 50 người bị xe tải do tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê ở tỉnh Cao Bằng) lấn làn tông trực diện khi đang đi bộ sát lề đường quốc lộ để lên cầu vượt cắt qua quốc lộ 5. Vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết, 8 người bị thương.

Trên xe tải thời điểm gây tai nạn, ngoài tài xế Tâm còn có 2 người đi cùng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, 3 người đã rời khỏi hiện trường và đến Công an huyện Kim Thành trình diện trong đêm 21-1.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan công an, tài xế Tâm khai nhận đã sử dụng ma túy trước khi gây ra vụ tai nạn thương tâm nhưng không nhớ rõ thời điểm cụ thể sử dụng ma túy là khi nào.

Tài xế Tâm cùng 2 người khác nhận hàng ở Hà Nội vận chuyển về Hải Phòng. Trên đường đi, tài xế Tâm có dấu hiệu mệt mỏi nên đã chuẩn bị đổi lái, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì gây tai nạn thảm khốc.

Ng. Hưởng