Ngày 13-8, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Sơn, (SN 1978 ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật hình sự.



Hà Văn Minh và Lê Hữu Khoa hiện đang tiếp tục thực hiện cách ly tại khu vực cách ly tập trung - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 31-7, trong khi đang điều trị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến của tỉnh, Lưu Văn Sơn đã lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng bỏ trốn khỏi khu điều trị. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương truy tìm, đến 22 giờ cùng ngày đã tìm thấy đưa đối tượng về lại Bệnh viện điều trị. Ngoài nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên xác định hành vi của Lưu Văn Sơn gây thiệt hại hơn 290 triệu đồng là chi phí cho các hoạt động điều tra, truy tìm, truy vết phòng dịch bệnh.

Tương tự, Hà Văn Minh (SN 1993, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Hữu Khoa (SN 1993, ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) là công nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Minh và Khoa thuộc đối tượng F1 có quyết định cách ly tập trung nhưng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly. Sau đó, 2 đối tượng nêu trên đã bị bắt lại, Công an TP Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định.