Ngày 21-10, thượng tá Phan Thành Được – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã ký quyết định khởi tố bị can Phan Ngọc An (SN 1991), Trưởng Phòng Giao dịch Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại TP Bạc Liêu về tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Chi nhánh Công ty F88 tại TP Bạc Liêu

Trước đó, ngày 22-8, An bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan sang một số nhân viên chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (trụ sở tại khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu) trong lúc địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu xác định có 145 F0, 501 F1, 754 F2 liên quan đến bị can An.

Công ty Mỹ phẩm Đông Anh lúc bị khám xét

Ngoài ra, bị can này từng bị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu kết luận gây thiệt hại 1,5 tỉ đồng vì thực hiện kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" tại Công ty Mỹ phẩm Đông Anh tại TP Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Huỳnh Như, giám đốc công ty.

Cũng trong thời điểm tỉnh Bạc Liêu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh Covid-19, bà Như đã không chấp hành đình chỉ hoạt động công ty theo quyết định, làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của công ty này.