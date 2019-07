Khởi tố kẻ cướp tiền, đánh đập cậu bé bán vé số dã man

25/07/2019 10:27

Ngày 25-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quý (SN 1994; ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Cướp tài sản".



Nguyễn Quý bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Hiện Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị phê chuẩn quyết định trên. Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trước mắt CQĐT khởi tố để điều tra Quý về tội danh trên, sau này có kết quả giá định thương tích của nạn nhân sẽ căn cứ vào đó để tiếp tục xử lý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 15-7, em Nguyễn Văn Linh (13 tuổi; ngụ xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang đi bán vé số thì bị Quý dụ dỗ, chở vào một khu rừng keo ở huyên Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) rồi đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng. Sau 1 ngày gây án, Quý bị công an bắt.

Linh bị kẻ cướp đánh gãy tay khi đi bán vé số phụ mẹ

Riêng em Linh, sau khi bị Quý đánh đã được người dân địa phương phát hiện, đưa vào Trung tâm y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Tại đây, Linh được xác định bị đánh gãy tay phải và bị nhiều thương tích trên người. Sau 3 ngày điều trị, Linh liên tục đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên được chuyển ra Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng điều trị. Hiện sức khỏe Linh đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình Linh rất bi đát. Cha mẹ Linh cùng bị bệnh tâm thần và cùng đi bán vé số mưu sinh. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Linh đi bán vé số phụ giúp gia đình thì không may gặp nạn.

Tr.Thường