Sáng 6-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Trần Văn Lam, Chánh Văn phòng UBND - HĐND huyện Chư Sê; Trần Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Ia Ko; Lê Văn Toan, cán bộ địa chính - xây dựng xã Ia Ko; Huỳnh Thị Phượng, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê cùng về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tất cả 4 bị can đều được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Trần Văn Lam bị khởi tố vì liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, Công an huyện Chư Sê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Toan (trú tại thị trấn Chư Sê) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện 4 cán bộ trên liên quan đến vụ việc dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo do Hà Thị Toan thực hiện từ năm 2014-2015.

Vào giai đoạn này, ông Lam đang làm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê.