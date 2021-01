Tối 11-1, một nguồn tin xác nhận với phóng viên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can D.T.H. (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Bị can D.T.H. là nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines và là bệnh nhân (BN) 1342 nhiễm Covid-19. Trước đó, bị can D.T.H. đã làm lây lan khiến 3 người mắc Covid-19 là BN 1347, BN 1348, BN 1349 và tiếp xúc 2344 người. Ngoài 3 bệnh nhân bị lây nhiễm thì những người tiếp xúc với D.T.H đều âm tính.



TP HCM họp báo thông tin vụ việc nam tiếp viên



Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu xử lý nghiêm để để răn đe. Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, BN 1342 không những vi phạm trong quá trình cách ly tập trung, cách ly tại nhà mà còn không tự giác khai báo, không viết nhật ký đi lại, ví dụ như việc anh ta đi học ở Trường Đại học Hultech. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP đề nghị khởi tố BN này sau bước khởi tố vụ án.



Bị can D.T.H đã nhiều lần tiếp xúc với bạn là nam giáo viên (BN 1347) khi đang trong thời gian cách ly tại nhà. Trong những ngày ở khu cách ly tập trung của Vietnam Airline từ 14 đến 18-11-2020, BN 1342 lại tiếp xúc với một BN Covid-19 khác là BN 1325.

BN 1342 còn có 2 người tiếp xúc trực tiếp khác là mẹ (ngụ huyện Hóc Môn) và bạn nữ (ngụ quận Bình Thạnh); trong khi nam giáo viên tiếng Anh - BN 1347 đã tiếp xúc nhiều người khi đi dạy, tập gym, uống cà phê, karaoke... khiến 2 người khác dương tính là BN 1348, BN 1349.