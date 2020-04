Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.



Theo điều tra của Công an, do mâu thuẫn với bạn trai mới, khoảng 15 giờ ngày 30-3, Vi Thị Dung đã dẫn theo con trai 3 tuổi (con với chồng cũ) đến phòng trọ của bạn trai tại khu Thượng, phường Khắc Niệm (tỉnh Bắc Ninh) với mục đích tự sát.

Tại đây, Dung đã sát hại con trai mình 3 tuổi. Sau đó, Dung uống thuốc ngủ với mục đích tự sát. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bạn trai Dung đi làm về phát hiện 2 mẹ con Dung bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong trước đó.