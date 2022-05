Xác minh nhiều vụ khác

Theo kết quả điều tra, 7 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng. Mặc dù biết hủy hoại rừng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi do tiền công được thuê mỗi ngày từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng nên họ bất chấp.

Các đối tượng lợi dụng đêm tối đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng, sau đó đốt hoặc vùi lấp hàng chục mét khối gỗ để phi tang.

Thời gian tới, ngoài 4 vụ với 7 bị can trên, Công an TP Phú Quốc tiếp tục xác minh một số vụ đã và đang xảy ra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.