Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của Ngân hàng GPBank

22/01/2019 10:47

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và một số đơn vị liên quan.



Theo đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Lào; nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn (ĐLSG); Kim Văn Bộ, nguyên phó giám đốc Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an còn khởi tố 3 bị can khác, gồm: Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank; Đỗ Trung Thành, phó tổng giám đốc GPbank; Lương Hồng Thái, nguyên phó giám đốc GPBank – Chi nhánh TP HCM, về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng". Hiện CQĐT đã bắt tạm giam 5 bị can, riêng bị can bộ được tại ngoại hầu tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dự án cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư, có công năng xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê, chưa được phép bán, Công ty Sài Gòn One chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với nhà nước. Do vậy, HĐQT Công ty Sài Gòn One mới ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án cao ốc Sài Gòn M&C nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án, chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này của chủ đầu tư, Phùng Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP M&C, mặc dù chỉ là cổ đông của Công ty Sài Gòn One, không phải chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ theo quy định của pháp luật nhưng Khánh đã cấu kết với Nguyễn Trọng Hiếu, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty ĐLSG, để Hiếu uỷ quyền cho Kim Văn Bộ, phó giám đốc, ký, lập khống hồ sơ việc mua bán, thanh toán 6 căn hộ toà nhà Sài Gòn One; đồng thời Khánh nâng khống giá trị 255.000 cổ phần Công ty CP M&C (công ty của Khánh) để làm tài sản thế chấp vay 305 tỉ đồng cùa GPBank.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Lê Ngọc Thắng, chuyên viên quan hệ khách hàng của GPBank, không thẩm định thực tế khách hàng là Công ty ĐLSG song vẫn lập tờ trình gửi các cấp cao hơn và trình ông Lương Hồng Thái, phó giám đốc chi nhánh, phê duyệt.

Sau khi xác định giá tài sản đảm bảo là 6 căn hộ có giá trị 357,7 tỉ đồng và 255.000 cổ phần Công ty CP M&C có tổng giá trị hơn 728 tỉ đồng thì ngày 23-9-2011, ông Lương Hồng Thái đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty ĐLSG với nội dung cho Công ty ĐLSGT vay 305 tỉ đồng để mua 6 căn hộ nêu trên. Từ ngày 24 đến 29-9-2011, GPBank đã giải ngân 305 tỉ đồng cho Công ty ĐLSG, tuy nhiên công ty này đã không chuyển trả tiền cho chủ đầu tư bán căn hộ mà sử dụng vào các mục đích khác. Từ 25-7-2012 đến nay, Công ty ĐLSG không thanh toán tiền gốc, lãi cho GPBank.

Không chỉ câu kết với nhóm lãnh đạo của Công ty ĐLSG chiếm đoạt tiền của Ngân hàng GPBank, Phùng Ngọc Khánh còn vay của Công ty Sài Gòn One gần 129 tỉ đồng đến nay không trả; ký hợp đồng mua bán căn hộ thông qua hình thức huy động vốn với nhiều khách hàng cá nhân thu tổng cộng hơn 11,3 triệu USD và gần 87 tỉ đồng. Số tiền thu được từ khách hàng, Khánh không nộp về chủ đầu tư mà sử dụng cá nhân, đến nay khách hàng không được trả lại tiền.

CQĐT xác định, trong vụ án này, Nguyễn Trọng Hiếu và Phùng Ngọc Khánh đóng vai trò chủ mưu, Kim Văn Bộ giữ vai trò giúp sức, trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm theo chỉ đạo của Hiếu. Còn các bị can thuộc GPBank có hành vi ký phê duyệt cho vay khi khách hàng chưa đủ điều kiện, chưa có báo cáo thẩm định tài sản cầm cố là cổ phần; không thẩm định không phát hiện được hành vi gian dối của các bị can, gây thiệt hại cho GPbank số tiền hơn 674 tỉ đồng gốc và lãi.

Ng. Hưởng