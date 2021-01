Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trương Tấn Lâm (SN 1978), Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSSĐT Công an tỉnh Quảng Bình xác định ông Trương Tấn Lâm là người được giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước cùng với Ban Giám đốc, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật của Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới. Song, ông này đã để xảy ra sai phạm trong các hoạt động đấu thầu, nghiệm thu, đề xuất thanh toán, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Cụ thể, ông Trương Tấn Lâm đã thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ thẩm định của mình, để nhà thầu làm giả hồ sơ dự thầu, không yêu cầu nhà thầu bổ sung các sai sót trong hồ sơ; không tổ chức nghiệm thu và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng nhưng vẫn xác nhận bảng tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành để thanh toán cho nhà thầu số tiền hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận - nguyên giám đốc, Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".