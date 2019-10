Ngày 1-10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. Hiện bị can Quyết vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng dưới sự giám sát của lực lượng công an.

Quyết là hung thủ đã giết chết vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Phương Th. (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Theo điều tra ban đầu, chiều 26-9, mẹ của Th. khi đi làm về nhà nằm trên đường Trường Chinh, phường Hòa Phát và gọi cửa thì không nghe con gái trả lời. Bà tìm cách vào nhà bằng cửa sau và tá hỏa phát hiện Th. và Quyết nằm bất động bên vũng máu nên hô hoán, kêu cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường tại nhà của nạn nhân Th. trên đường Trường Chinh, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tối 26-9

Hàng xóm đến nhà phát hiện Quyết còn thoi thóp nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn Th. được xác định là tử vong trước đó. Ngay lập tức, người dân đã báo cơ quan công an đến phong tỏa hiện trường để điều tra. Công an tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân có sợi dây điện và con dao còn dính máu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Quyết phát hiện thấy trong điện thoại của Th. có nhiều tin nhắn bày tỏ tình cảm từ người đàn ông khác nên ghen tuông và nảy ý định giết vợ rồi tự sát. Chiều 26-9, Quyết đã dùng dây điện siết cổ Th. đến chết rồi dùng dao tự đâm vào bụng, rạch cổ tay để tự sát.

Được biết, Th. là giáo viên mầm non và là Bí thư Đoàn tại khối phố nơi cư trú. Th. mồ côi cha từ nhỏ và sống với mẹ tại địa chỉ nói trên. Quyết thì làm việc cho một công ty vệ sĩ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cách đây vày tháng, Th. và Quyết tổ chức đính hôn và dự định qua năm sau sẽ làm đám cưới.