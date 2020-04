Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình ngày 22-4 cho hay căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Thu "phế" hỏa táng

Ngoài Đường "Nhuệ", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ninh Đức Lợi (SN 1974; ngụ phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) cũng với tội danh "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau khi Đường "Nhuệ" cùng vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) và 4 đàn em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh T.N.A (SN 1996; ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), lực lượng công an cũng đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu điều tra về hoạt động thu "phế" hỏa táng đối với các cơ sở làm dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh.

Bà L. đang trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động Ảnh: MINH TUẤN

Theo một số chủ cơ sở mai táng ở tỉnh Thái Bình, Đường "Nhuệ" đứng ra thành lập Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình, thu "phế" (500.000 đồng/ca hỏa táng) của hơn 30 cơ sở, công ty làm dịch vụ mai táng. Nếu chủ cơ sở nào không nghe sẽ lập tức bị đàn em của Đường "Nhuệ" o ép, đánh dằn mặt… Theo một nguồn tin, Ninh Đức Lợi được Đường "Nhuệ" tin tưởng giao trách nhiệm nhận và thu tiền "báo ca" của các cơ sở dịch vụ mai táng.

Ngang nhiên đánh người mà không bị xử lý

Trước đó, ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Sáng 18-11-2014, bà L.Đ.T.L (SN 1964, trú TP Thái Bình) cùng con trai là anh M.T.D đến Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc nợ nần với người tên N.T.T.G ở TP Hà Nội. Tại đây, mẹ con bà L. đã bị Đường "Nhuệ" đánh ngay tại phòng tiếp dân. Hậu quả, anh M.T.D bị thương tích 15%. Quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" nhưng 6 tháng sau, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Ngày 14-4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án…

"Phải chờ đến gần 6 năm sau và nhờ đến việc Đường "Nhuệ" bị khởi tố, bắt tạm giam ở vụ án khác, vụ việc con tôi bị hắn đánh ngay tại Công an phường Trần Lãm mới được đưa ra ánh sáng. Gia đình tôi mong muốn vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, điều tra vì trước đó Công an TP Thái Bình thụ lý điều tra nhưng vụ án đã "chìm xuồng" - bà L. nói.

Trước đó, ngày 7-4, công an đã khởi tố, bắt tạm giam vợ Đường là Nguyễn Thị Dương và 2 "đàn em" gồm Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh T.N.A (SN 1996) vào ngày 30-3. Thời điểm đó, Đường "Nhuệ" vắng mặt tại địa phương. Ngày 9-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" nhưng Đường đã bỏ trốn. Đến tối 10-4, lực lượng CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Đường khi đang trốn tại tỉnh Hà Nam. Liên quan đến vụ án, ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đàn em của Đường là Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng.