Ngày 23-3, nguồn tin cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Hương Vang, nhà sản xuất và kinh doanh thương hiệu rượu Vodka Men’.



Công ty CP Hương Vang, nơi xảy ra tranh chấp. Ảnh: T.H.

Trước đó, Công an Hà Nội thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đơn tố cáo ông Ph.K.Kh. (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Hương Vang). Cơ quan điều tra cũng đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đến ông L.V.Ch. (người đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần Hương Vang). Ông Ch. là người đứng đơn tố cáo Ph.K.Kh. cựu chủ tịch Vodka Men’ - Cổ đông của Công ty cổ phần Hương Vang có hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản và chiếm đoạt con dấu, tài liệu của Công ty CP Hương Vang"

Thông báo về khởi tố vụ án đã được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và ông L.V. C. Hiện vụ án vẫn được Cơ quan An ninh điều tra, điều tra làm rõ.

Trước đó, trong đơn tố cáo của ông Ch. gửi đến công an cho rằng ông Kh. đã lợi dụng chức vụ được giao, tự ý bán các tài sản, hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty Hương Vang. Số tiền thu được đã chuyển về tài khoản các cá nhân trong gia đình hoặc chuyển hóa tài sản sang công ty do người nhà cựu chủ tịch Vodka Men' sở hữu, đứng tên.

Theo đơn tố giác, ông Kh. đã chiếm giữ, chiếm đoạt trái phép kho hàng trị giá hơn 140 tỉ đồng của Công ty Hương Giang ở Hưng Yên. Chiếm giữ trái phép tài sản, xe ôtô giá trị khoảng 17 tỉ đồng của Công ty Hương Vang… Đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần công ty còn tố cáo ông Kh., nguyên chủ tịch Vodka Men', đã ngụy tạo sổ cổ đông, tự ý nâng số cổ phần của mình ở Công ty Hương Vang từ 43% lên 70%.

Trước thông tin tố cáo, phía đại diện của ông Kh. cho rằng những tố cáo trên là "vấn đề đã cũ" từng được cơ quan chức năng kết luận.

Từ tháng 11-2019, Công an Hà Nội từng có thông báo khẳng định không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với nguyên chủ tịch Vodka Men' hành vi "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, đến tháng 2-2022, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan nguyên chủ tịch công ty nắm giữ thương hiệu Vodka Men' bị tố cáo.