Sáng 14-9, tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội), cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" trong vụ đốt pháo sáng,làm loạn tại SVĐ Hàng Đẫy, xảy ra trong trận bóng đá giữa CLB bóng đá Hà Nội gặp CLB bóng đá Nam Định tối 11-9, khiến 2 người bị thương.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay trước sự việc đối tượng là cổ động viên (CĐV) CLB bóng đá Nam Định đốt pháo sáng, loại pháo thăng thiên làm một cổ động viên (CĐV) nữ của CLB Hà Nội bị thương nặng ở chân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Công an TP tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng đã gây ra vụ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng cảnh sát hính sự tập trung điều tra, làm rõ đối tượng đốt pháo sáng và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên sân bóng.

Cùng với Quyết định khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập nhiều nghi can quê ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.