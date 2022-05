Ngày 6-5, Công an TP Hải Phòng thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi (xã An Hưng, huyện An Dương).



Trường THPT Nguyễn Trãi đã xảy ra việc lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước

Theo đó, sau quá trình điều tra, xác minh về những sai phạm xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định từ tháng 8-2020 đến 8-2021, tại Trường THPT Nguyễn Trãi đã xảy ra việc lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách nhà nước, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Ngày 5-5, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi để điều tra, làm rõ.

Theo tìm hiểu, được biết vào đầu năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng nhận được thông tin tố cáo về những hành vi sai phạm xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi, nên đã thành lập đoàn thanh tra do Thanh tra sở dẫn đầu vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh, phát hiện vụ việc vượt quá thẩm quyền nên sở này đã báo UBND TP Hải Phòng. Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Cũng vào đầu năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức luân chuyển hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, được luân chuyển về làm hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên). Cùng với đó, ông Vương Đình Hường, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, luân chuyển về làm hiệu trưởng Trường TPHT Nguyễn Trãi.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trãi giai đoạn trước tháng 10-2021 đã có hành vi lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình gồm: Hạng mục lắp rèm cửa cho các phòng học, làm công trình chống nóng khu nhà 3 tầng, sửa chữa khu tượng đài Nguyễn Trãi trong khuôn viên trường học. Mặc dù, các hạng mục không được thực hiện nhưng các cá nhân vẫn thanh quyết toán, rút tiền ngân sách Nhà nước trái quy định quản lý tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo nguồn tin này, ngoài việc khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra những cá nhân có liên quan, cơ quan chức năng còn xác định một số cá nhân có dấu hiệu làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.