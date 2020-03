Ngày 21-3, tin từ Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Phạm Văn Hùng (48 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường.



Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14-3, Công an huyện Thanh Trì nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ở khu vực bờ sông Hồng thuộc xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) có 12 thùng phuy loại 200 lít, bên trong chứa dung dịch dạng lỏng, màu xám, có mùi hắc, nghi là chất thải nguy hại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã cử cán bộ xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ sự việc.



Quá trình điều tra, Công an huyện Thanh Trì làm rõ Phạm Văn Hùng là nghi phạm gây ra vụ xả thải trái phép nên triệu tập và tạm giữ đối tượng này để điều tra.

Tại cơ quan công an, Hùng khai làm nghề thu gom dung môi thải đã qua sơ chế, các chất tẩy rửa trong khu công nghiệp.

Ngày 12-3, Hùng chở 21 thùng phuy chứa chất thải đến xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai, Hà Nội) bán cho Triệu Duy Minh (50 tuổi) với giá 1,45 triệu đồng/thùng. Sau đó, Minh đã trả lại Hùng 14 thùng, tổng trọng lượng chất thải bị trả lại khoảng hơn 3 tấn.

Các thùng chứa chất thải được đổ xuống sông Hồng - Ảnh: CTV

Đến khoảng 0 giờ ngày 13-3, Hùng chở số chất thải chứa trong 14 thùng phuy này đến đổ tại khu vực sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Vạn Phúc, trong đó 2 thùng đã rơi xuống sông, 12 thùng còn ở trên bờ và được người dân phát hiện.

Hiện, Công an huyện Thanh Trì đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định hơn 3 tấn chất lỏng, nghi là chất thải nguy hại do Hùng đã xả xuống sông Hồng. Công an huyện Thanh Trì đang chờ kết quả giám định số chất thải từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật.