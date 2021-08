Thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, khoảng 16 giờ 30, ngày 23- 8 trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) phối hợp Công an quận 12 (TP HCM) đã tiến hành kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe máy.

Người này không xuất trình được giấy đi đường, cũng không trình bày được lý do ra đường chính đáng.

Đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy và phương tiện bị bắt giữ.

Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cốp xe của người này. Qua đó, phát hiện 2 túi ni lông chứa ma túy đá.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Lê Anh Tú (SN 1987; ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM), có 1 tiền án về cướp giật tài sản.

Tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng, phương tiện cùng tang vật cho Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12) để tiếp tục truy xét.