Chiều nay 6-8, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Quang Tú (SN 2002, ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy tông bị thương một chiến sĩ cảnh sát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận vào chiều cùng ngày.



Lực lượng chức năng đưa Thượng uý Khánh đi cấp cứu - Ảnh: H.P.

Trước đó, 16 giờ ngày 6-8, tổ công tác phòng, chống dịch làm nhiệm vụ tại đường Hồ Tùng Mậu đoạn gần cổng trường Đại Học Thương Mại (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) phát hiện Tú điều khiển xe máy với tốc độ cao từ hướng Cầu Diễn lên Cầu Giấy có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Duy Khánh là cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Cầu Giấy đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Tú đã không giảm tốc độ và tông vào người Thượng uý Khánh.

Nguyễn Quang Tú tại cơ quan điều tra - Ảnh: H.P.

Cú tông mạnh khiến Thượng uý Khánh ngã xuống đường, nằm bất động và bị chảy máu ở đầu. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Thượng uý Khánh vào bệnh viện 19-8 (Hà Nội) để cấp cứu, đồng thời bắt giữ Tú đưa về trụ sở công an.

Bước đầu, Nguyễn Quang Tú khai bản thân đang là shipper tự do. Vì lo sợ bị phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch nên khi thấy Công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Tú đã phóng xe để bỏ chạy, tông vào Thượng úy Khánh.