Ngày 15-1, TAND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục dời ngày xét xử phúc thẩm (lần 2) vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gần 4 năm trước do Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa bận việc đột xuất. Trước đó, cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Bạc Liêu, trả hồ sơ điều tra lại vì có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng…



Từ xích mích chuyện vặt

Gia đình bà Lý Thị Sự (SN 1970) buôn bán tạp hóa ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu. Ở cách nhà bà Sự một con mương, bà Hồng Thị Bích Ngân thường xuyên qua mua đồ, có đôi khi nợ tiền.

Bà Nhị và bà Sự kêu oan cùng với hình ảnh chứng minh bà Nhị bị đánh gây thương tích

Ngày 4-3-2017, bà Sự sang nhà bà Ngân đòi tiền thì xảy ra cự cãi và đánh nhau. Công an xã Vĩnh Trạch hòa giải không thành, vì phía gia đình bà Sự cho rằng bà bị nhiều người vây đánh gây thương tích, yêu cầu công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Gần 2 tuần sau (sáng 17-3), bà Sự đi chợ Vĩnh An thì gặp bà Ngân. Theo cáo trạng: "Sự cho rằng mặt chị Ngân nhìn thấy ghét nên liền đến dùng tay đánh vào mặt Ngân một cái và nắm áo Ngân kéo ngã xuống đường. Lúc này, Châu Thị Nhị (chị dâu của Sự), Lý Thị Nước (em ruột của Sự), Dương Thị Huệ và Nguyễn Thị Bích Giang (đều là em dâu của Sự) có mặt gần đó nhào đến dùng tay, chân đánh và đạp vào người Ngân nhiều cái…".

Sau khi được can ngăn thì bà Sự và bà Ngân được người thân đưa về, không ai có thương tích. Tuy nhiên, khi đến chân cầu Vĩnh An thì 2 bên lại gặp nhau và có lời qua tiếng lại, rồi tiếp tục lao vào đánh nhau..

Theo hồ sơ vụ án thì bà Sự và bà Ngân ngồi đè lên người nhau đánh qua đánh lại bằng tay không. Bà Nhị thấy vậy bèn nhào đến đánh phụ cũng bằng tay không. Nhiều người khác bênh vực bà Sự và bà Ngân, đã cầm cây, gạch đá và dao lao vào ẩu đả loạn xạ với nhau...

Hậu quả của vụ ẩu đả là bà Sự, bà Nhị và Nguyễn Tấn Anh (em chồng bà Ngân) cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Hai bà bị truy tố theo khoản 2 với tình tiết có tính chất côn đồ do gây thương tích 20% cho bà Ngân. Tấn Anh bị truy tố theo khoản 1 với tình tiết dùng hung khí nguy hiểm do gây thương tích 8% cho em rể bà Sự.

Bị hại Hồng Thị Bích Ngân được cho là bị gây thương tích 20% vùng mặt

Ngoài việc xử lý hình sự 3 người, Công an TP Bạc Liêu còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 người bên phía bà Sự về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Sau nhiều lần dời phiên tòa với nhiều lý do và một lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng không được VKSND cùng cấp chấp nhận, tháng 1-2019, TAND TP Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Sự 27 tháng tù, bị cáo Châu Thị Nhị 24 tháng tù, Nguyễn Tấn Anh 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Quá nhiều tình tiết bất thường, vô lý

Bà Sự và bà Nhị kháng cáo kêu oan, cho rằng bản kết luận điều tra của Công an TP Bạc Liêu miêu tả chi tiết những người tham gia tích cực vào vụ xô xát dưới chân cầu Vĩnh An thì có đến 6 người không hề có mặt tại hiện trường lúc đó, gồm: Lý Thị Nước, Nguyễn Thị Bích Giang, Dương Thị Huệ, Huỳnh Quảng, Huỳnh Thuyền, Huỳnh Dườl. Đặc biệt, 3 người họ Huỳnh này được cho là 3 người không quen biết cả 2 bên đánh nhau. "Tại các phiên toà, tôi đề nghị HĐXX triệu tập những người này cho biết mặt nhưng không ai đưa được 3 người họ Huỳnh đó ra toà", bà Sự quả quyết.

Trong khi đó, bà Lý Thị Nước đã nhiều lần khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Bạc Liêu vì cả 2 vụ đánh nhau ở chợ Vĩnh An và dưới chân cầu Vĩnh An bà đều không có mặt. "Hôm đó tôi ở nhà, không có đi chợ Vĩnh An cũng không biết vụ xô xát của chị tôi (bà Sự) ở chân cầu Vĩnh An. Song không biết vì sao tôi lại xuất hiện trong hồ sơ vụ án và khoảng 1 năm sau bất ngờ nhận quyết định phạt hành chính 750.000 đồng", bà Nước bức xúc.

Bà Lý Thị Nước quả quyết bà không tham gia và cũng không hay biết việc chị của mình là bà Sự xô xát với bà Ngân tại chợ Vĩnh Anh cũng như tại chân cầu Vĩnh An ngày 17-3-2017

Tại bản án phúc thẩm ngày 16-5-2019, HĐXX do thẩm phán Bùi Anh Tuấn làm chủ toạ, nhận định trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cụ thể, bản án nhận định quyết định khởi tố bị can ngày 20-11-2017 đối với Nguyễn Tấn Anh được căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án ngày 30-11-2017, tức là khởi tố bị can trước khi khởi tố vụ án; hay Biên bản khám nghiệm hiện trường tại thành phần tham gia không có kiểm sát viên nhưng khi kết thúc việc khám nghiệm lại có kiểm sát viên ký tên vào biên bản.

Cũng theo bản án, điều tra viên (ĐTV) tiến hành lập biên bản xác lập bản ảnh nhận dạng người vào lúc 14 giờ ngày 6-12-2017 và kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày, song ĐTV lại cho nhân chứng Trịnh Thị Hồi nhận dạng ảnh vào lúc 9 giờ ngày 6-12-2017, tức trước khi có bản ảnh 5 giờ. Trước đó 1 ngày (5-12-2017), ĐTV cũng cho người làm chứng Nguyễn Thị Tuyến, Võ Thị Thanh Loan, Võ Thị Tuyết Nga nhận dạng bản ảnh được xác lập lúc 14 giờ ngày 6-12-2017. Ngoài ra, biên bản ghi lời khai nhân chứng Ngụy Tăng Kia được lập ngày 17-2-2017; biên bản ghi lời khai nhân chứng Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Quyên được lập cùng ngày 4-3-2017. Trong khi đến ngày 17-3-2017 thì vụ án mới xảy ra.

Một sai sót nghiêm trọng nữa trong quá trình tố tụng của vụ án là Bản kết luận điều tra số 43 ngày 29-3-2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu đề nghị truy tố các bị cáo Sự, Nhị và Tấn Anh về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng Cáo trạng của VKSND TP Bạc Liêu lại căn cứ vào Bản kết luận điều tra số 25 ngày 30-1-2018 để truy tố các bị cáo. Điều đáng nói là Bản kết luận điều tra số 25 không hề liên quan đến vụ án này.