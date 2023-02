Nhiều năm sau khi vụ án xảy ra, TAND TP HCM vẫn chưa thể xét xử bị cáo Đặng Thành Tập (37 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Bình Tân, TP HCM gây xôn xao dư luận vào năm 2018.



Một phút nóng giận, bồi thường 3,6 tỉ đồng

Trong phiên xét xử đầu tiên vào tháng 8-2022, HĐXX đồng ý hoãn phiên tòa theo đề nghị của bị hại do liên quan đến thủ tục tố tụng và kết quả giám định thiệt hại tài sản trong vụ án.

Cuối năm 2022, lần thứ hai TAND TP HCM mở phiên xét xử. Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, ông Tập mua nhà, đất do ông P.S.H (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) sở hữu. Trước đó, ông H. cho ông Dương Văn Quan (ngụ tỉnh An Giang) thuê và cho phép cơi nới thêm 8 phòng trọ, chỗ bán cà phê, tiệm internet để kinh doanh. Sau khi mua lại nhà, đất, ông Tập tiếp tục cho ông Quan thuê với giá là 16 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thạch

Hai tháng sau, ông Quan chỉ trả tiền thuê là 6 triệu đồng/tháng với lý do chủ cũ đã xin ứng trước 200 triệu đồng nên ông cấn trừ vào tiền thuê nhà hằng tháng. Không đồng ý việc này, ông Tập đưa vụ việc ra UBND phường Bình Trị Đông A, rồi nộp đơn khởi kiện đến TAND quận Bình Tân. Sau thời gian dài chờ giải quyết, ông Tập rút đơn kiện. Cùng lúc này, ông Tập tiến hành xây dựng nhà trên phần đất còn lại. Tuy nhiên, do không có giấy phép xây dựng, ông Tập bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ nhà.

Sáng 10-10-2018, ông Tập đưa khoảng 20 người tới mặt bằng cho ông Quan thuê để đòi lại nhà. Hai bên xảy ra cự cãi, ông Tập cho người kéo vợ chồng ông Quan ra khỏi nhà rồi cho xe cẩu ủi sập tường nhà. Khi vợ chồng ông Quan và những người thuê trọ chạy vào lấy tài sản thì bị ngăn lại. Toàn bộ tài sản bị vùi lấp trong đống bê-tông đổ nát.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Quan đã đến công an trình báo vụ việc. Quá trình thụ lý vụ án, hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự quận Bình Tân kết luận số tài sản thiệt hại có giá trị 602 triệu đồng. TAND TP HCM cho rằng các tài sản mà Hội đồng Định giá quận Bình Tân đã định giá không đúng với biên bản đồ vật công an thu giữ tại hiện trường. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành trưng cầu giám định lại và có kết luận tổng thiệt hại là hơn 140 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, vợ của bị cáo Tập đã nộp 100 triệu đồng để bồi thường cho nạn nhân. Bố mẹ bị cáo còn tự nguyện bồi thường cho ông Quan thêm 3,5 tỉ đồng. Xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tập 2 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản" nhưng cho hưởng án treo.

Suýt chết vì ghen

Đầu năm 2023, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Thạch (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội "Cố ý gây thương tích". Vụ án bắt nguồn từ việc ông P.T.S (65 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nghi ngờ vợ trẻ "cặp bồ" với ông Thạch (bạn học cũ của vợ ông S.).

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng việc ghen tuông của ông S. xuất phát từ tấm hình chụp chung giữa bị cáo và vợ ông S. trong một lần gặp mặt. Do bị xúc phạm, bị cáo đã bị kích động tâm lý dẫn đến vụ án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, do ghen tuông, sáng 15-3-2019, ông S. đem theo dao và hũ nước tiểu tìm đến công ty của ông Thạch. Thấy ông S. cầm hũ chất lỏng, nghĩ là axít, ông Thạch bỏ chạy. Khi ông S. tạt hũ nước tiểu vào người, ngửi thấy mùi khai nên ông Thạch quay lại. Ông S. rút dao, ông Thạch hô "có dao" rồi quay lại khống chế ông S. Bảo vệ nơi ông Thạch làm việc cũng chạy đến can ngăn, giật dao trên tay ông S. ném ra xa. Ông S. chạy đi nhặt lại con dao thì bị ông Thạch quật ngã rồi dùng chân đạp nhiều lần vào vùng miệng và mặt của ông S. gây thương tích 59%.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận 8, TP HCM tuyên phạt bị cáo Thạch 2 năm 6 tháng tù. Cho rằng mức án quá nhẹ, bị hại đã làm đơn kháng cáo. Trong khi đó, bị cáo cũng kháng cáo bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX xét thấy bản án cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, tòa nhận định bị hại có lỗi trước khi có hành vi làm nhục, tấn công gây kích động bị cáo. Mặt khác, bị cáo phạm tội lần đầu, đang nuôi cha mẹ già, con nhỏ, đã bồi thường cho bị hại số tiền 200 triệu đồng... Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch 2 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo đồng thời bác kháng cáo của bị hại.