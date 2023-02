Ngày 17-2, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hà (SN 1982, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Hà quen 3 bị can Nguyễn Khắc Được (SN 1990, trú tại Hưng Yên), Trịnh Xuân Tiến (SN 1990, trú Phú Thọ) và Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại Vĩnh Phúc) qua các nhóm Facebook "Giao thông Vĩnh Phúc" và "Luật giao thông". Nghe Hà giới thiệu bản thân quen biết nhiều cảnh sát giao thông (CSGT) ở Vĩnh Phúc. Do đó, từ ngày 18-6-2022 đến 27-6-2022, các bị can còn lại đã gửi hình ảnh lực lượng CSGT để hỏi Hà có biết người trong hình là ai. Sau đó, nhóm này bàn nhau sử dụng hình ảnh CSGT đó để uy hiếp, yêu cầu đưa tiền.

VKSND xác định ngày 18-6-2022, Được gửi hình ảnh cán bộ CSGT P.V.H. và 4 tờ tiền trên mặt bàn làm việc của anh H. khi tuần tra, kiểm soát giao thông. Sau đó, Hà gửi hình rồi đe dọa, yêu cầu anh H. đưa 80 triệu đồng, nếu không sẽ đăng hình ảnh này lên mạng xã hội.

Lo sợ những hình ảnh trên ảnh hưởng đến danh dự bản thân, nên người CSGT này đã mang 80 triệu đồng đến nhà hàng Quê Hương (Vĩnh Phúc) đưa cho Hà. Sau khi nhận tiền, Hà bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Phía điều tra xác định, hình ảnh anh H. với 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên bàn do anh Nguyễn Đức Chuyền (ở Hưng Yên) chụp lại ngày 15-6-2022. Anh Chuyền đi ngược chiều, bị giữ lại nhưng "tự ý đặt 4 tờ tiền" lên trên bàn làm việc và chụp ảnh lại.

Sau đó, cán bộ CSGT tên H. "yêu cầu cất tiền" rồi chỉ nhắc nhở, cho anh Chuyền đi mà không lập biên bản. Tiếp đó, anh Chuyền đã chuyển hình ảnh cho bị can Được nhưng không tham gia cưỡng đoạt nên không bị xử lý hình sự. CSGT tên H. cũng được xác định không phạm tội "Nhận hối lộ".

Ngoài vụ án trên, sáng 21-6-2022, Nguyễn Văn Nam cố tình vi phạm luật khi tham gia giao thông. Sau đó, Nam gắn camera bí mật cài ở cúc áo rồi quay lại hình ảnh nam thanh niên này để tiền lên bàn làm việc của anh N.T.K. (Đội CSGT Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Cùng ngày, Nam và Trịnh Xuân Tiến thỏa thuận, thống nhất gửi hình ảnh cho Bùi Văn Hà. Mục đích để Hà đe dọa, yêu cầu anh K. đưa tiền, nếu không sẽ đăng đoạn video lên mạng xã hội. Cũng giống như đồng nghiệp tên H., anh K. sợ đối phương đăng clip lên mạng sẽ ảnh hưởng đến danh dự, nên K. đã chuyển khoản cho Hà 40 triệu đồng vào ngày 27-6-2022.

Cáo trạng nêu trong quá trình điều tra, Bùi Văn Hà và 3 đồng phạm đều thành khẩn khai báo. Trong đó, Nam, Tiến và Được đến cơ quan công an đầu thú, nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ.