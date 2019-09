Ngày 18-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ngăn chặn kịp thời sự việc 1 nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" vác dao đuổi chém người đi đường. Cảnh sát sau đó đã khống chế, bắt giữ đối tượng có biểu hiện bất thường này.



Nam thanh niên lên cơn "ngáo đá" vác dao đuổi chém người đi đường gây náo loạn đường phố ở Ninh Bình - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16-9, trực ban Cảnh sát 113 Công an Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện thần kinh bị kích động (nghi bị ngáo đá, rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá) hò hét, 2 tay cầm 2 con dao đuổi theo người đi đường, gây hoảng sợ cho người dân tại khu vực phố An Hòa, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình.

Nhận được tin báo, tổ công tác Cảnh sát 113 gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng các biện pháp thuyết phục kẻ "ngáo đá" buông hung khí. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn la hét, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai. Trước tình hình đó, Cảnh sát 113 đã lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng, tước 2 con dao.

Qua đấu tranh tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hồng (SN 1990, ngụ xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, trong sáng ngày 16-9, Hồng đã sử dụng ma túy đá ở Hải Phòng, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Hồng đi xe khách từ Hải Phòng về Nghệ An.

Khi tới địa phận phường Ninh Phong (TP Ninh Bình) xe dừng nghỉ để khách xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Hồng cảm giác như đang có người đuổi đánh mình nên đã chạy vào nhà dân gần đó lấy 2 con dao để chống cự và đuổi chém người.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.