Ngày 13-10, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của bị đơn trong vụ tranh chấp bản quyền khai thác giữa Công ty Cổ phần Truyền thông TK-L (Công ty TK-L - nguyên đơn) và Công ty Cổ phần VNG (Công ty VNG - bị đơn).

Tại bản án sơ thẩm ngày 29-9-2022 của TAND TP HCM, HĐXX tuyên Công ty VNG vi phạm về khai thác bản quyền (độc quyền trình chiếu tại Việt Nam) của Công ty TK-L.

Một bộ phim bị tố chiếu lậu

Theo HĐXX, dù Công ty VNG có chứng minh được người dùng mạng xã hội đã đưa 3 bộ phim này lên website thuộc sở hữu của đơn vị thì Công ty VNG cũng phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm độc quyền phát sóng. Công ty VNG phải bồi thường hơn 14,3 tỉ đồng (trả một lần) cho nguyên đơn. Phán quyết này cũng là đề nghị của đại diện VKSND TP HCM tại phiên xét xử.



Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện của VNG thừa nhận trang tv.zing.vn có chiếu 3 bộ phim: "The Story of Minglan - Minh Lan truyện", "Princess silver - Bạch Phát Vương Phi", "Legend of the Phoenix - Phượng Dịch", trên trang mạng xã hội Zing TV (do Công ty VNG quản lý).

Tuy nhiên, bị đơn cho rằng 3 bộ phim truyền hình bị tố cáo chiếu lậu là do người dùng mạng xã hội đăng tải.

Trang web này được công ty thiết lập theo mô hình mạng xã hội và theo quy định. VNG không phải rà soát và đảm bảo về bản quyền đối với nội dung thông tin số do người sử dụng mạng đăng tải. Phía VNG còn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại được cho là của người đăng tải.

Về yêu cầu xin lỗi công khai, đại diện VNG không đồng ý.

Đại diện VKSND cấp cao tại TP HCM nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của bị đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi nghe các bên trình bày, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 16-10.