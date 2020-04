Chiều 21-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1963, ngụ quận 3, TP HCM) mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng

Theo cáo trạng, chiều 22-7-2019, công an bắt quả tang Dũng đi xe máy có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trước một căn nhà trên đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Qua kiểm tra, công an thu giữ ba gói ni-lon chứa tinh thể không màu. Theo kết quả giám định, đó là ma túy có khối lượng 414 gr. Sau đó, công an khám xét chỗ ở của Dũng và tìm ra thêm 15 gói ma túy, cùng nhiều vật dụng dùng vào việc pha chế ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận bản thân mua ma túy của hai người (không rõ lai lịch) tại quận 7 và quận 4 rồi trộn ma túy mua về với nhiều loại ma túy kém chất lượng khác. Có hàng, Dũng mang bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng kết luận Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 850 gr ma túy.

Tại tòa, Dũng khai nhận từng thụ án trong tù. Sau khi ra tù, bị cáo kết hôn và làm nghề chạy xe ôm với thu nhập 350.000 đồng/ngày. Thời điểm vụ án xảy ra, bị cáo rất cần 150 triệu đồng để chuộc con gái bị bán đi nước ngoài nên làm liều.

Theo HĐXX, bị cáo có hai tiền án về tội danh liên quan ma túy. Đây là trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm khắc. Bên cạnh mức hình phạt, TAND TP HCM kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ những đối tượng mua bán ma túy với Dũng để xử lý, tránh bỏ lọt tội phạm.