Ngày 18-8, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đã thi hành lệnh bắt giam 17 thanh niên để điều tra, xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, công an củng cố hồ sơ để khởi tố một số đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo điều tra, ngày 15-5, em N.P.T.N. là học sinh lớp 9A8 Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) đăng clip lên facebook N. mặc áo đầm giống với N.T.T. Em L.T.H.T vào bình luận nói mặc đầm giống một em học sinh khác, từ đó hai bên bình luận qua lại dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm học sinh cùng trường.

9 đối tượng tại cơ quan công an

Sau đó, 2 nhóm học sinh hẹn gặp nhau tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (khu tái định cư Phước Thiện, phường Long Bình, TP Thủ Đức) để giải quyết mâu thuẫn. Tiếp đó, ngày 16-5, 2 thành viên của 2 nhóm (M.T. và C.T.) lại xảy ra đánh nhau trong trường THCS Trần Quốc Toản và được nhà trường mời phụ huynh lên nhắc nhở.

Và 8 đối tượng còn lại cùng hung khí công an thu giữ

Thế nhưng sự việc chưa chấm dứt, kéo theo nhiều học sinh tham gia, hẹn 19 giờ ngày 16-5 tại trường THPT Nguyễn Văn Tăng, mỗi bên huy động thêm người ngoài xã hội đem theo hung khí, bom xăng để giải quyết.

Trong lúc đánh nhau, hai nhóm đã dùng dao tự chế chém hư hỏng xe đối phương, dùng bom xăng tự chế đốt và ném xuống mặt đường gây cháy nổ; đồng thời va chạm với xe 2 anh Đỗ Văn Tài và Đỗ Đình Mạnh khiến hai anh bị thương nặng, được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng. Theo cơ quan công an, các đối tượng đa số là học sinh cấp 2, 3, trường nghề, một số học sinh đã nghỉ học. Ngoài ra, còn một số đối tượng tham gia, công an đã xác định được lai lịch và đang củng cố hồ sơ để xử lý.