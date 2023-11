Trưa 22-11, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quý (SN 1973, ngụ thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn thị trấn Xuân An nổi lên Quý là đối tượng có 3 tiền án liên quan việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trần Văn Quý tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Thường ngày, Quý làm nghề thợ xây, nhận thầu xây dựng các khu lăng mộ trên địa bàn thị trấn Xuân An.



Vào tháng 6-2021, Quý nhận thi công khu vực nghĩa trang cho gia đình ông N.T T (tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An) với giá 55 triệu đồng. Sau khi thi công, bàn giao xong khu vực nghĩa trang cho ông N.T T, Quý tiếp tục bán khu vực nghĩa trang này cho chị T. T N.A (ngụ cùng tổ dân phố 3) với giá 63 triệu đồng.

Một trong các khu đất nghĩa trang của người khác mà Quý đứng ra tự bán (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Bằng thủ đoạn trên, Quý đã thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang khác trên địa bàn thị trấn Xuân An, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.