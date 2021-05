Ngày 17-5, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Thiêm (45 tuổi, trú Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội hiếp dâm.



Bị cáo Trần Văn Thiêm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đêm 7-5, sau khi uống rượu, Thiêm đến nhà một người phụ nữ bị câm (trú huyện Hưng Nguyên) nói dối con chị này vừa bị tai nạn. Nghe Thiêm nói, người phụ nữ lo lắng nhờ Thiêm dẫn tới nơi con bị tai nạn. Sau khi đi theo Thiêm đến khu vực cánh đồng vắng, người phụ nữ bị Thiêm khống chế, cưỡng hiếp.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Trần Văn Thiêm bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu Thiêm khai nhận trước khi gây án có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được bản thân.

Được biết, Trần Văn Thiêm từng bị lãnh án 12 năm tù về tội hiếp dâm. Ngoài ra, người này còn có một tiền án về trộm cắp tài sản.