TAND TP HCM vừa có thông báo dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận) từ ngày 22-9 sang ngày 10-10.

Dự kiến phiên xử kéo dài 5 ngày, từ 10-10 đến 14-10.

Nguyên nhân sự thay đổi này do bị cáo Phan Thanh Tâm (cựu Phó chánh văn phòng Thành ủy TP HCM) vì lý do sức khỏe và luật sư bị cáo vì lý do khách quan không thể tham gia phiên tòa vào ngày 22-9.

Ông Tất Thành Cang tại phiên xét xử liên quan Công ty Sadeco.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, các bị cáo đã có vi phạm khiến 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7) bị bán rẻ, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỉ đồng.



Các bị cáo trong vụ án này, gồm: Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM); Phạm Văn Thông và Phan Thanh Tân (cùng là cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM); Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng Phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy); Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận), Trần Tấn Hải (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu kế toán trưởng Công ty Tân Thuận), Nguyễn Hoàng Việt (cựu kiểm soát viên Công ty Tân Thuận), Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận).

Họ bị VKSND TP truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".