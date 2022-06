Chiều 16-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra lần 4, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Phạm Văn Thông, cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy; ông Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy; ông Phan Thanh Tân, cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy và 6 bị can khác về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".



Theo kết luận điều tra, tháng 11-2000, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và được Văn phòng Thành ủy TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án khu dân cư Ven Sông phường Tân Phong, quận 7

Tháng 8-2016, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án Phước Kiển. Ông Trần Công Thiện, Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đã chỉ đạo cấp dưới thuê công ty kiểm toán để thẩm định giá xác định diện tích 32 ha đất tại dự án trên có giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2.

Sau đó, Công ty Tân Thuận họp và ban hành đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.

Tháng 6-2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2 và nhận 374 tỉ đồng, tiền thuế VAT là 23 tỉ đồng.

Sau khi hợp đồng bị hủy, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỉ đồng, tiền thuế VAT và tiền lãi suất là 21 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 215,5 tỉ đồng.

Đối với 32.967 m2 đất thuộc khu IV dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, Công ty Tân Thuận thông qua công ty thẩm định giá ban hành giá bán bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m2.

Đến tháng 11-2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 283 tỉ đồng.

Liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển, ngày 25-5-2022, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp số tiền 16,9 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ thuộc cơ quan an ninh điều tra. Đối với dự án khu dân cư Ven Sông, cơ quan điều tra đang điều tra đang tiếp tục làm rõ về giá trị chuyển nhượng.