Ngày 17-8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra ​Công an quận Long Biên (TP Hà Nội), cho biết đã tạm giữ hình sự Vũ Thịnh Hưng (SN 1995; trú tại xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".



Vũ Thịnh Hưng khi bị bắt

Trước đó, Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên) nhận được tin báo của chị H.T.C. (SN 1983; trú tại phường Thượng Thanh) về việc khoảng 17 giờ 45 phút ngày 6-8, chị C. bị một nam thanh niên mặc áo Grab cầm kim tiêm vào cửa hàng tạp hóa của người phụ nữ này đe dọa cướp tiền, hàng trong ngăn kéo.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an phường Thượng Thanh đã vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án. Đến 10 giờ ngày 7-8, Công an quận Long Biên đã bắt giữ nghi phạm là Vũ Thịnh Hưng.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên đã đi cướp tài sản.