Sáng 11-6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh và Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng khi đang vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) bằng xe máy. Hai đối tượng này gồm: Nguyễn Đình Hùng (SN 1993; ngụ xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (SN 1994; ngụ phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).



Hai đối tượng Hùng và Ngân cùng tang vật.

Trước đó, chiều 7-6, trên tuyến Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng đã khống chế một đôi nam nữ đang lưu thông bằng xe máy từ hướng cửa khẩu về xuôi có nhiều nghi vấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Số ma túy mà hai đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Lào rồi băng rừng, vận chuyển về Việt Nam để đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng.