Mạnh tay trấn áp tội phạm ma túy

17/07/2018 05:46

Đáng chú ý là tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lại các lực lượng chức năng diễn ra khá phổ biến và ngày càng manh động, liều lĩnh. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban về phòng, chống ma túy các tỉnh phía Nam năm 2018 do Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy (Bộ Công an) tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 16-7.



Chuyển hướng hoạt động

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng trên cả nước phát hiện, bắt giữ 13.604 vụ ma túy, 19.274 đối tượng; thu giữ hơn 946 kg heroin, 497 kg và 799.850 viên ma túy tổng hợp (MTTH), 1.497 kg cần sa, 43,7 kg thuốc phiện và nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng liên quan khác. Cơ quan điều tra, VKS và TAND các cấp đã truy tố, xét xử 7.728 vụ với 9.553 bị cáo, nhiều bị cáo bị tuyên mức tử hình hoặc chung thân.

Thượng tá Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng Phòng 8 (Cục Tham mưu Cảnh sát - C42), thông tin: "Trên tuyến Tây Bắc và Đông Bắc nổi lên tình trạng vận chuyển MTTH dạng viên với số lượng lớn kèm theo heroin từ khu vực tam giác vàng qua Lào thẩm lậu vào Việt Nam. Sau đó, một phần ma túy được tiêu thụ trong nước, phần còn lại tiếp tục được vận chuyển sang Trung Quốc". Do bị trấn áp mạnh, hoạt động của các nhóm vũ trang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua biên giới Sơn La đã giảm về tần suất và có xu hướng chuyển sang khu vực biên giới Thanh Hóa, Nghệ An và biên giới Tây Nam.

Từ trái qua: Tô Thành Nghiệp, Dương Quốc Nguyên và Huỳnh Thị Thanh Vân vận chuyển thuốc lắc từ TP HCM về cung cấp cho nhà hàng, quán bar, điểm karaoke tại Cần Thơ bị công an bắt giữẢnh: PHAN TẠI

Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An, đánh giá: "Nhiều khả năng các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy chuyển hướng sang các tỉnh miền Trung rồi đem đi tiêu thụ tại các nơi khác. Các đối tượng này đã cải tiến phương tiện ô tô, ngang nhiên đi qua cửa khẩu nên lực lượng chức năng tại cửa khẩu khó phát hiện, đến khi vào nội địa mới bắt giữ được. Bên cạnh đó, những đối tượng này còn cho ma túy vào hộp sữa nước rồi đóng nắp lại, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện được".

Trên tuyến Bắc miền Trung, lực lượng cũng phát hiện nhiều vụ vận chuyển MTTH với số lượng lớn từ Lào sang Việt Nam. Trong 6 tháng, lượng MTTH dạng viên và tinh thể tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lại các lực lượng chức năng diễn ra khá phổ biến và ngày càng manh động, liều lĩnh. Cụ thể, vào ngày 15-1, C47 phối hợp với các lực lượng chức năng phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo vào Việt Nam tiêu thụ, thu 10 kg MTTH, 1 khẩu súng K54, 2 băng đạn cùng 6 viên đạn. Quá trình bắt giữ, đối tượng đã bắn 7 viên đạn vào lực lượng chức năng, làm 1 cán bộ bị thương.

Khó quản lý người nghiện

Tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn quốc tính đến ngày 15-5 là 224.690 người, tăng 2.108 người so với năm 2017. Tuy nhiên, nếu thống kê người sử dụng ma túy của cả nước tăng 3-4 lần thống kê trên. Có khoảng 2.000 điểm và gần 300 tụ điểm phức tạp về ma túy hoạt động mua bán lẻ, sử dụng ma túy, nhất là trong các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ… Theo lãnh đạo Phòng PC47 Công an tỉnh An Giang, việc quản lý người nghiện là công việc khó khăn khi mời họ lên làm việc, giáo dục. Hiện cơ sở cai nghiện tại An Giang đang quá tải nên ngành chức năng đã đề nghị tạm ngưng đưa người nghiện vào đây cai nghiện, vì quá tải sẽ gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng Phòng PC47 Công an TP Cần Thơ, nói: "Tội phạm tất cả từ ma túy mà ra nhưng lực lượng đối phó và truy bắt các đối tượng này còn ít, quân số hạn chế; tại Cần Thơ 1 đội chỉ có 7 người". Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng C42, nhấn mạnh: "Tình hình ma túy vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tội phạm ma túy gia tăng và ngày càng manh động, liều lĩnh, xuất hiện nhiều loại ma túy mới, trong khi người nghiện ma túy tăng. Thực trạng trên đòi hỏi công tác đấu tranh ma túy phải quyết liệt hơn, có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ban ngành đoàn thể và người dân".





Ca Linh