Ngày 19-3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra vụ việc kẻ xấu lợi dụng không gian mạng mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Công an Quảng Nam cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu

Cụ thể, vài ngày qua, một số lãnh đạo Quảng Nam và các sở, ngành của tỉnh bị kẻ xấu mạo danh tài khoản Facebook, Zalo. Thủ đoạn của kẻ xấu là truy cập vào trang Facebook, Zalo cá nhân của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, sau đó thu thập thông tin rồi tạo tài khoản Facebook, Zalo giả với tên họ, hình ảnh đại diện như tài khoản thật.

Từ đó, kẻ xấu kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè (chủ yếu trong nội bộ cơ quan, cấp dưới của tài khoản thật), nhắn tin vờ hỏi thăm, hứa sẽ giúp đỡ rồi nhắn mượn hoặc nhờ chuyển một số tiền lớn đến số tài khoản ngân hàng nào đó.

"Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh tập trung cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xác minh, điều tra làm rõ" - lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, khi người khác hỏi mượn tiền qua mạng xã hội Facebook hoặc Zalo, cần gọi điện xác thực lại thông tin cho chính xác.