Chiều 21-10, Công an huyện Minh Long (Quảng Ngãi) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 cha con chết trong căn nhà khóa kín cửa từ bên trong. Nạn nhận là anh Đinh Văn.R. (29 tuổi, ngụ xã Thanh An) cùng con trai 5 tuổi.



Thông tin ban đầu, anh R. và vợ (chị Đinh Thị T.) xảy ra mâu thuẫn nên chị T. về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau nhiều lần được hòa giải, chị T. và anh R. vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T. quyết định sẽ ly hôn.

Công an huyện Minh Long điều tra vụ việc

Ngày 20-10, khi chị T. ở nhà cha mẹ ruột thì R. cầm dao đến nhà chị T. rượt đuổi, hành hung. R. khống chế, ép buộc chị T. không được ly hôn. R. đe dọa nếu chị T. ly hôn sẽ giết chị rồi cùng con tự tử. Quá hoảng sợ, chị T. tìm cách thoát thân, trình báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Đến trưa 21-10, Công an xã Thanh An đến nhà anh R. để tìm hiểu, giải quyết sự việc theo đơn trình báo thì thấy cửa đóng kín. Cùng lúc đó, một người dân địa phương nhìn qua cửa sổ phát hiện anh R. và con trai đã treo cổ tự tử. Mọi người hốt hoảng phá cửa đưa cha con anh R. đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong.